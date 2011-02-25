Кабмін збирається створити банк сприяння розвитку і державну страхову компанію

Кабінет Міністрів України має намір у 2011-2012 роках створити банк сприяння розвитку і державну страхову компанію.

Про це йдеться в розробленому Мінекономіки проекті «Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року» (документ підписано головою комісії з проведення реорганізації Мінекономіки Анатолієм МАКСЮТОЮ), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Уряд має намір реформувати систему державних фінансових установ шляхом створення спеціалізованих фінансових інститутів, які забезпечать можливість неадміністративного регулювання фінансових потоків з метою підтримки пріоритетних напрямів розвитку і реформування стратегічно важливих галузей національної економіки як альтернативи ринковим способам кредитування.

«Система складатиметься з таких спеціалізованих державних фінансових установ, як банк сприяння розвитку (діяльність буде спрямована на кредитування суспільно важливих проектів), державний зовнішньоторговельний банк («Укрексімбанк»), державний ощадний банк, державна іпотечна установа, державні лізингові компанії, державна страхова компанія тощо», – говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про плани щодо створення спеціального банку реконструкції та розвитку. При цьому глава держави озвучив намір спрямувати весь фонд розвитку держбюджету-2011 в цей банк для кредитування регіонів на поворотній основі. Вартість таких коштів, за словами В.ЯНУКОВИЧА, не має перевищувати 4-5%.

Президент також виклав найбільш вірогідну схему фінансування регіональних проектів: «Частка коштів банку буде на рівні 30%, можливо, частка місцевих бюджетів становитиме 10%, решта коштів залучатиметься у вигляді приватних інвестицій».

Він заявив, що контролювати банк реконструкції та розвитку буде Дмитро КОЛЕСНІКОВ, який раніше очолював Мінпромполітики, а нещодавно був призначений головою Державного агентства зо управління державними корпоративними правами і майном. «Його (Д.КОЛЕСНІКОВА – УНІАН) агентство займатиметься підбором інвестиційних проектів і компаній, які будуть ними управляти. В окремих випадках управляти такою власністю зможе і місцева влада, якщо ми побачимо, що це буде ефективно», – уточнив Президент.