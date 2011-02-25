Янукович не виключає можливості внесення подальших змін до ПК

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає внесення подальших змін до Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у вступному слові у прямому ефірі у рамках проекту "Розмова з країною".

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що чинний Податковий кодекс був прийнятий завдяки широкій відвертій дискусії, яка відбулася і в суспільстві, і в середовищі підприємців. "І, безумовно, у нас є з вами можливість під час дії цього Податкового кодексу - якщо ми побачимо, що він приносить нам результат не такий, який ми чекали, - у нас буде завжди можливість його, як то кажуть, трішки поправити", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, цей Податковий кодекс не є догмою. "Але я вірю у те, що цей Податковий кодекс, якого не було фактично 20 років у нашій незалежній державі, почне працювати і створить усі умови для ведення бізнесу, розвитку виробництва і служитиме росту економіки нашої держави", - сказав Президент.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня 2010 року прийняла в новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА.