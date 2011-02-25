Уряд оприлюднив список офшорних зон

Кабінет міністрів України оприлюднив список офшорних зон.

Відповідне розпорядження від 23 лютого 2011 року №143-р розміщене на урядовому сайті.

Це розпорядження набуває чинності з 1 квітня 2011 року.

У списку, зокрема, перераховані такі території: британські залежні території - острови Гернсі, Джерсі, Мен, Олдерні; Близький Схід - Бахрейн; Центральна Америка - Беліз; Європа - Андорра, Гібралтар, Монако; Карибський регіон - Ангілья, Антігуа і Барбуда, Аруба, Багамські острови, Барбадос, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Віргінські острови (США), Гренада, Кайманові острови, Монтсеррат, Нідерландські Антільські острови, Пуерто-Ріко, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос; Африка - Ліберія, Сейшельські острови; Тихоокеанський регіон - Вануату, Маршальські острови, Науру, Ніуе, острови Кука, Самоа; Східна Азія - Республіка Мальдів.

Крім того, розпорядженням відміняється урядове розпорядження від 24 лютого 2003 року №77 "Про список офшорних зон", а також розпорядження, яким вносили зміни в цей документ.