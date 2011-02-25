Янукович за міжнародний аудит діяльності теперішньої влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за те, щоб незалежні міжнародні аудиторські компанії перевірили щодо корупції діяльність нинішньої влади за 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі, відповідаючи на питання громадян України у рамках проекту "Розмова з країною".

"Безумовно, я хотів би, щоб якнайскоріше ці слідчі дії були закінчені і доведені до суду, а суди прийняли рішення. І вже в судах ми отримаємо відповіді на питання: дійсно там була якась політика, чи не було", - сказав В. ЯНУКОВИЧ, відповідаючи, зокрема, на питання, чи не є порушені кримінальні справи проти деяких колишніх високопоставлених чиновників, які представляють опозиційні сили, політичним переслідуванням.

При цьому Президент зазначив, що ніхто не подав до суду на міжнародні аудиторські компанії, які перевіряли діяльність попередньої влади і виявили при цьому порушення законів і факти корупції. "Тобто жодної судової скарги немає. А правоохоронні органи відкрили свої кримінальні справи за матеріалами аудиторських компаній, і вони зараз досліджують", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому він звернув увагу на те, що упродовж 2010 року також було порушено багато кримінальних справ проти чиновників вже нової влади, яким висунені звинувачення в корупції.

"Прикладів також буде багато, і щороку цих прикладів надалі буде більше і більше. До речі, я попросив уряд, щоб вони продовжили роботу цих аудиторських компаній в Україні за 2010 рік. І ми подивимося, що вони знайдуть, які порушення у 2010 році вже були при роботі діючої влади", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.