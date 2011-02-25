Янукович має намір посилити нагляд за банками на законодавчому рівні
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір посилити нагляд за банками на законодавчому рівні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі, відповідаючи на запитання українців у рамках проекту «Розмова з країною».
«Удосконалення системи державного нагляду за банківською фінансовою системою і небанківськими фінансовими установами - це питання, котре необхідно зараз значно посилювати на законодавчому рівні. Є цілий ряд законів, які будуть спрямовані в цьому напрямку. Ми вирішуватимемо це питання», - сказав Президент.
В.ЯНУКОВИЧ також відзначив стабільність нинішньої курсової і валютної політики держави.
Крім того, він підкреслив необхідність посилення захисту прав громадян та бізнесу, як клієнтів фінустанов: «Ми сьогодні робимо все, щоб обмежити ризики громадян, підприємств під час отримання кредитів. Тому права наших громадян... треба захистити у відносинах з різними кредитними установами. Це питання, я б сказав, уже практично відійшло в минуле, але воно ще болюче».
В.ЯНУКОВИЧ пояснив, що такі банки як «Родовід Банк», банк «Надра», залишаються проблемними, і проблеми цих банків необхідно вирішувати так, щоб не постраждали вкладники.
Також Президент зазначив, що кошти з кредитування України з боку Міжнародного валютного фонду прямують на зміцнення фінансової системи країни.