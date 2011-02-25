Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір посилити нагляд за банками на законодавчому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі, відповідаючи на запитання українців у рамках проекту «Розмова з країною».

«Удосконалення системи державного нагляду за банківською фінансовою системою і небанківськими фінансовими установами - це питання, котре необхідно зараз значно посилювати на законодавчому рівні. Є цілий ряд законів, які будуть спрямовані в цьому напрямку. Ми вирішуватимемо це питання», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив стабільність нинішньої курсової і валютної політики держави.

Крім того, він підкреслив необхідність посилення захисту прав громадян та бізнесу, як клієнтів фінустанов: «Ми сьогодні робимо все, щоб обмежити ризики громадян, підприємств під час отримання кредитів. Тому права наших громадян... треба захистити у відносинах з різними кредитними установами. Це питання, я б сказав, уже практично відійшло в минуле, але воно ще болюче».

В.ЯНУКОВИЧ пояснив, що такі банки як «Родовід Банк», банк «Надра», залишаються проблемними, і проблеми цих банків необхідно вирішувати так, щоб не постраждали вкладники.

Також Президент зазначив, що кошти з кредитування України з боку Міжнародного валютного фонду прямують на зміцнення фінансової системи країни.