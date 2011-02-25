Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9340/7,9415 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9330/7,9410, на 12:00 ціни знизилися до 7,9315/7,9345. До закриття торгів цінові рівні піднялися й становили 7,9340/7,9415 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2743/0,2746, на 12:00 звузився спред – 0,2743/0,2744. До закриття ціни знизилися до 0,2742/0,2743. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,9040 (-0,1410).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3816/1,3818, а на 15:00 впали до 1,3776/1,3778. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9720/10,9845, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,9625/10,9725. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 10,9315/10,9480.