Янукович: у 2012 році Україна відчує позитив від реформ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює упевненість, що у 2012 році Україна відчує позитив від реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання громадян України у рамках проекту «Розмова з країною».

«Ми вибираємося із цього болота. Важко, із труднощами, але ми вибираємося. І вже 12-й рік, я впевнений у тому, що ми зітхнемо трішки глибше, легше», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив, що передумовою для такого позитивного прогнозу стане зменшення виплат за зовнішнім боргом, зменшення витрат на підготовку до Євро-2012, зменшення дефіциту бюджету і Пенсійного фонду тощо.

«І все це надасть нам можливість вже у 2012 році розпочати програми розвитку. І, звичайно, ми передбачимо тут соціальну складову. Звичайно, ми обов’язково підемо на збільшення заробітних плат і пенсій, щоб люди це відчули», - пообіцяв В.ЯНУКОВИЧ.