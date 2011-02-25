«Укрнафта» в 2010 році збільшила платежі до бюджету на 89,4%

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» в 2010 році збільшила платежі до бюджетів всіх рівнів на 89,4%, в порівнянні з 2009 роком, – до 6,287 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що велику частину цих відрахувань складають рентні платежі – 4 млрд. 101,6 млн. грн., які збільшилися в порівнянні з минулим роком на 57,8%.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 70% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».