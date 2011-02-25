Прострочену заборгованість з відшкодування ПДВ обіцяють ліквідувати до 1 квітня

До 1 квітня цього року податкові служби мають ліквідувати прострочену заборгованість з відшкодування податку на додану вартість.

Про це УНІАН повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Він зазначив, що таке умова міститиметься в новій редакції Меморандуму про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом для отримання третього траншу кредиту stand-by.

«Згідно Меморандуму з МВФ, на 1 квітня ми маємо вийти на нуль щодо простроченої заборгованості відшкодування ПДВ», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

При цьому він не назвав останні дані обсягу простроченої заборгованості з відшкодування цього податку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінфіну, на кінець 2010 року сума простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ складала 0,9 млрд. грн.

З 1 березня податкові служби мають намір перейти до автоматичного відшкодування ПДВ.

МВФ прогнозує розгляд питання про виділення Україні чергового третього траншу кредиту stand-by через два тижні.

Розмір траншу складе 1,6 млрд. доларів.