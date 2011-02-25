Заборгованість із зарплати у січні зросла на 10% – до 1,3 млрд. грн.

В Україні заборгованість із виплаті заробітної плати у січні 2011 року зросла на 10,4%, і на 1 лютого становила 1,344 млрд. грн.

Як повідомляється на сайті Державного комітету статистики України, дані наведені без урахування найманих робітників на статистично малих підприємствах і у фізичних осіб –підприємців.

За даними статистики, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 лютого зафіксований у трьох областях України і в Києві. Зокрема, у Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 лютого становила 251,748 млн. грн. (впродовж січня збільшилася на 7,8%), у Харківській – 150,987 млн. грн. (зростання на 18,1%), Луганській – 115,736 млн. грн. (зростання на 5,1%) і у Києві – 139,762 млн. грн. (зростання на 22,2%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 19 областях України, а також у Севастополі, Києві і АР Крим. Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 5 областях.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 лютого зафіксований у Чернівецькій області – 4,524 млн. грн. (зростання на 43,5%), а також в Івано-Франківській – 7,987 млн. грн. (скорочення на 0,2%), Рівненській – 8,218 млн. грн. (скорочення на 1,1%) і Севастополі – 9,374 млн. грн. (зростання на 13,5%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у 2009 році збільшилася на 23,9%, і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.