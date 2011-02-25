Тимошенко: оскарження в судах висновків аудиторів щодо мого Кабміну є безперспективним

Лідер партії «Батьківщина», колишня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає безперспективним оскарження в судах результати роботи аудиторських компаній, які перевіряли діяльність її уряду, оскільки, на її думку, рішення судів вже заздалегідь відомі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, коментуючи сьогоднішню заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, що жоден з колишніх посадовців не оскаржив ці результати в судах.

«Я сприймаю таку заяву як жарт», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в жодному суді нині нічого не відбувається без участі влади. «У нас нічого не буває в суді, крім замовних кримінальних справ», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня п.р. уряд України підписав контракт з компанією Trout Cacheris, PLLC (США) на проведення аудиту фінансово-економічної діяльності органів державної влади у 2008-2009 роках. Аудит проводився з метою виявлення нецільового використання коштів, винних у зловживаннях і куди було спрямовано ці гроші.

14 жовтня міжнародні аудитори заявили про виявлення фактів нецільового використання коштів державного бюджету і шахрайства за участю представників уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

7 грудня міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що Мінфін передав до Генеральної прокуратури і Верховної Ради матеріали міжнародного аудиту діяльності уряду Ю.ТИМОШЕНКО за період 2008-2009 років.

За його словами, міжнародні аудитори оцінюють рівень зловживань в обсязі 3 млрд. грн.

Крім того, Ф.ЯРОШЕНКО заявив, що загальний обсяг нецільового використання бюджетних коштів попереднім урядом оцінюється у розмірі 50 млрд. грн.