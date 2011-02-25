НБУ з 1 березня скорочує час роботи валютного міжбанку

Національний банк України (НБУ) скоротив час роботи валютного міжбанківського ринку по п`ятницях і в передсвяткові дні на одну годину – до 16.00 за київським часом. Це передбачено постановою правління НБУ від 25 лютого 2011 р. №45, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Встановити час функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України в робочі дні: з понеділка по четвер (включно) - з 10.00 до 17.00 за київським часом; у п`ятницю і передсвяткові дні - з 10.00 до 16.00 за київським часом», - йдеться в постанові.

Постанова набуває чинності з 1 березня 2011 року.

На сьогодні валютний міжбанк працює до 17.00, незалежно від дня тижня.

Як повідомляв УНІАН, об`єм операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж в доларовому еквіваленті) в січні склав 25 млрд. 380,1 млн. дол. США.