Експерт: падіння долара продовжиться

За існуючого дефіциту національної валюти на міжбанківському ринку падіння долара щодо гривні наступного тижня, швидше за все, продовжиться.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН голова правління «Брокбізнесбанку» Сергій МІШТА.

Він підкреслив, що долар США протягом тижня з 21 по 25 лютого поступово дешевшав до гривні з рівня 7,9450/7,9550 до рівня 7,9250/7,9350, що було природним на тлі гривневого дефіциту на міжбанківському ринку.

За словами С.Мішти, залишки банків на коррахунках в НБУ до кінця цього тижня збільшилися до 15,5 мільярдів гривень з 13 мільярдів, досягнувши у середині тижня найнижчого рівня за період з листопада 2008 року.

«Це пов`язано з вкладенням деяких комерційних банків у депозитні сертифікати НБУ, активізацією повернення комбанками рефінансування, одержаного у Нацбанку раніше, а також виплатою суб`єктами господарської діяльності податкових платежів за остаточними розрахунками за 2010 рік», - вважає експерт.