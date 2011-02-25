Профіцит платіжного балансу України в січні становив 0,259 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу України в січні 2011 року становив 0,259 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 1,057 млрд. дол. роком раніше.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період профіцит поточного рахунку скоротився на 12% – до 0,282 млрд. дол. «Сальдо поточного рахунку повернулося до позитивного значення вперше за останні півроку, чому в першу чергу сприяли сезонні чинники й нарощування фізичних обсягів експорту за традиційними статтями», – констатує Нацбанк.

У січні 2011 року рахунок по капітальних і фінансових операціях платіжного балансу був майже збалансованим – «мінус» 23 млн. дол., на відміну від січня 2010 року, коли відтік становив 1,4 млрд. дол. Покращення стану фінансового рахунку в НБУ пов`язують із відстроченням платежів по імпорту в результаті очікування скасування пенсійного збору з безготівкових валютних операцій.

У січні було зафіксовано перевищення суми погашення за борговими зобов`язаннями над сумою залучення в усіх секторах економіки: державному (73 млн. дол.), реальному (317 млн. дол.), банківському (555 млн. дол.). У результаті чисте погашення за кредитами й облігаціями становило 945 млн. дол. (у січні 2010 року – 825 млн. дол.).

Обсяг чистого притоку прямих іноземних інвестицій становив 230 млн. дол., що на 39% вище, ніж у січні 2010 року. Основним реципієнтом виступав реальний (небанківський) сектор економіки.

У січні ц.р. обсяг накопичення готівкової валюти поза банками становив 810 млн. дол., що на 55 млн. дол. менше, ніж у січні 2010 року.

Позитивне сальдо зведеного платіжного балансу дозволило продовжити процес нарощування резервних активів. Їх обсяг на кінець січня 2011 року досяг 35,1 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг впродовж 5 місяців наступного періоду.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол., порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.