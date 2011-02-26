КМДА: зарплата столичних освітян зросте в середньому на 11%

Відтепер у Києві працівники сфери освіти в середньому отримуватимуть зарплату на 11,3% більшу, ніж на початку 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Так, зарплата директорів і заступників загальноосвітніх, вечірніх шкіл, шкіл-інтернатів та ПТУ зросте на 18,3%, керівників і заступників позашкільних установ – на 36,6%, керівників та заступників керівників вишів I-II рівня акредитації - на 17,3%, керівників та заступників методичних кабінетів - на 36,4%.

У той же час, зарплата завідувачів дитсадків збільшиться на 36,5%, керівників та заступників керівників вишів III-IV рівня акредитації, установ підвищеної кваліфікації та інших освітніх установ – на 36,5%.

Крім того, педагоги та фахівці освітніх установ отримають зарплату більшу на 9,2-10,7%.

Як зазначив Р.КРАМАРЕНКО, місто й надалі вишукуватиме можливість збільшення видатків для працівників соціально-культурної сфери.

«Ми не можемо запланувати видатки, якщо цих коштів немає у загальному фонді бюджету. Це розуміє кожний депутат. Відтак, звинувачення, які лунають на адресу виконавчої влади, яка начебто ігнорує соціальні потреби працівників бюджетної сфери, є ні що інше, як популізм і намагання підвищити свій політичний рейтинг», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Київрада затвердила зміни до бюджету столиці на поточний рік, направивши 200 млн. 635,9 тис. грн. на вирівнювання зарплат працівникам соціальної сфери на рівні 2010 року.

Згідно з прийнятим рішенням на зарплатний фонд галузі охорони здоров’я буде спрямовано 82 млн. 917 тис. грн.; освіти – 102 млн. грн.; культури – 7 млн. 781 тис. грн.; фізичної культури та спорту – 3 млн. 807 тис. грн. і соціального захисту – 3 млн. 874 тис. грн.

Передбачено, що на стимулюючі виплати працівникам галузей буде спрямовано на освіту 6 млн. 817 тис. грн.; охорону здоров’я – 5 млн. 565 тис. грн.; культуру – 710 тис. грн.; фізичну культури та спорт – 252 тис. грн.; соцзахист – 465 тис. грн.

Кошти в сумі 200 млн. грн. були винайдені в бюджеті внаслідок перерозподілу видатків, а також за рахунок залишкових коштів бюджету минулого року. Як зазначалось на сесії, для того, щоб відновити двадцятивідсоткові муніципальні надбавки у поточному році, які впроваджувалися в місті у 2007-2008 роках, потрібно винайти фінансування в обсязі ще близько 400 млн. грн.