Арбузов: Нацбанк планує відмовитися від жорсткого адміністрування руху капіталу

Національний банк України (НБУ) планує відмовитися від жорсткого адміністрування руху капіталу.

Про це в інтерв`ю газету «Дзеркало тижня» повідомив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

«Нацбанк планує відмовитися від жорсткого адміністрування. Приміром, ми готові піти від індивідуального ліцензування, встановивши суму максимального пересування капіталу (до 100 тис. євро), при якому необхідним підтвердженням буде тільки свідоцтво про сплату податків. Ми вже дали згоду на цей захід» - сказав С.АРБУЗОВ.

При цьому він повідомив, що є думка збільшити суму або взагалі зняти обмеження. «Але це означало б вільну конвертацію. А вільна конвертація в умовах нашого нестабільного платіжного балансу поки що недопустима. Тому ми на це не підемо. Принаймні, поки інфляція не прийде до нижчого і стабільнішого значення, і, потихеньку відходячи від інтервенцій, ми не побачимо, що валютний ринок самостійно функціонує. Вільно, без тих коливань, які лякають населення», - зазначив С.АРБУЗОВ.

Він підкреслив, що категорично проти повної конвертації, хоча «питання лобіювалося дуже серйозно».