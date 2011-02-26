З балансів банків списано близько 10 млрд. грн. безнадійної заборгованості

З балансів комерційних банків списано близько 10 млрд. грн. безнадійної заборгованості.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» повідомив голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ.

Він повідомив, що також НБУ провів консультації з міністром фінансів стосовно порядку оподаткування.

«Він дав роз`яснення: податки буде сплачено тоді, коли буде продано заставу. Реальне оподаткування відбудеться, тому що наша постанова не дає права банкам не займатися поверненням заборгованості, зокрема реалізацією застави, після її списання за рахунок резервів» - відзначив АРБУЗОВ.

За його словами Нацбанк веде активну роботу з формування ринку «поганих» активів, при цьому вже зараз видно що в даному напрямі дуже багато нормативних прогалин.

«Наприклад, виникла проблема — як продавати активи, під які сформовані резерви в іноземній валюті. Довелося вирішувати питання про видачу індивідуальної ліцензії. Тому що є компанії, які готові купити, але як правильно здійснити цей продаж, ніхто не знає» - говорить АРБУЗОВ.