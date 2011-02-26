Арбузов: Банк «Київ» на сьогодні достатньо капіталізований

Голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ вважає, що на сьогодні банк «Київ» не потребує додаткової капіталізації.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня».

«На сьогодні банк „Київ“ капіталізований достатньою мірою» - сказав С.АРБУЗОВ.

Він зазначив, що банк працює прибутково і виконує нормативи Нацбанку. «Показники поліпшуються. Тому тенденція позитивна, і ми вважаємо, що якщо він такими темпами рухатиметься й далі, то як тільки- но трохи пожвавиться інтерес інвесторів до банків, держава продасть його з прибутком» - повідомив С. АРБУЗОВ.

При цьому він підкреслив, що основна проблема банку — залишені йому в спадок «погані» кредити. «За підсумками роботи з такими кредитами можна буде приймати рішення про його подальшу долю — це може бути і його продаж інвесторові, і злиття з іншим державним банком» - каже голова НБУ.

За його словами інтерес інвесторів до українських банків поновлюється. «Сьогодні попит на фінустанови є. Звичайно, три-чотири капітали за банк, як до кризи, не пропонують, але інтерес інвесторів присутній» - зазначив С АРБУЗОВ.