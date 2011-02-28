Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9350-7,9385 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9350/7,9385 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту підвищилися до 0,2742/0,2745, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,9230/10,9305.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3766/1,3768 (п`ятниця - 1,3816/1,3818).

У п`ятницю, 25 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.