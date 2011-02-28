Парламент у четвер розгляне президенський законопроект про протидію корупції

У четвер, 3 березня, Верховна Рада планує розглянути у другому читанні законопроект "Про основи запобігання і протидії корупції в Україні", поданий Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Спікер запросив керівників фракцій і голів двох профільних комітетів сьогодні о 14.00 зібратися у нього в кабінеті, щоб обговорити поправки до цього законопроекту, оскільки їх дуже багато - понад 400.

В. ЛИТВИН підкреслив, що цей законопроект "дуже відповідальний, і тому треба голосувати кожну статтю, кожен розділ".

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у прямому ефірі шести телеканалів у рамках проекту "Розмова з країною" Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив надію, що парламент до кінця поточної сесії прийме антикорупційний законопроект.

Довідка УНІАН. 21 грудня 2010 року Верховна Раду відмінила раніше прийнятий пакет антикорупційних законів. Зокрема, щодо відповідальності за корупційні правопорушення".

У той же час ВР внесла до порядку денного законопроект "Про основи запобігання і протидії корупції в Україні", поданий Президентом. Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які висловили фахівці, науковці і практики.

23 грудня Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону України "Про основи запобігання і протидії корупції в Україні".