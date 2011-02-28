Дефіцит бюджету РФ у 2011 році становитиме близько 2%, незважаючи на високі ціни на нафту - Кудрін

Москва. Дефіцит бюджету Російської Федерації в 2011 році складе близько 2%, незважаючи на високі ціни на нафту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН сьогодні на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Він зазначив, що у 2011 році уряд Росії збирався витратити залишки Резервного фонду, але оскільки цінова кон'юнктура на нафту хороша, цими коштами користуватися не буде. Крім того, частина запозичень, які залишаються високими, будуть перекриті додатковими прибутками.

"Ми ще раз підтвердимо, що нам не потрібно стільки запозичень. Ми тримаємо ситуацію під контролем, але з урахуванням ситуації на внутрішньому ринку, недопущення надмірного приросту грошей (навіть якщо це від нафти), ми частково збережемо запозичення, і дефіцит у нас все одно збережеться. Можливо, це буде близько двох або менше відсотків, але все одно нам частину нашого дефіциту треба погасити за допомогою запозичень", - сказав О.КУДРІН.

У той же час він зазначив, що частина резерву може навіть збільшитися за рахунок цих коштів від нафти. "Ми припускаємо, що приблизно до 1 трлн. 450 млрд. крб. зросте Резервний фонд. Уперше після кризи ми повертаємося до накопичення резерву, що насправді дуже важливо, оскільки ризики світового ринку зберігаються і ціна на нафту сьогодні знаходиться у дуже високій точці, по суті у одній з найвищих за всю історію. Тому ми маємо бути завжди готові до того, що якщо ціна на нафту впаде, знадобиться резерв для забезпечення усіх соціальних витрат", - зазначив міністр фінансів РФ.