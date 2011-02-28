АУБ 24 червня проведе свій черговий з’їзд

Асоціація українських банків (АУБ) проведе XV з'їзд 24 червня 2011 року. Про це сказано у повідомленні АУБ, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

На з'їзді планують розглянути стратегію розвитку банківської галузі, обговорити питання тіснішого і активнішого зв'язку керівництва і виконавчої дирекції АУБ з банками.

Також буде винесена на обговорення проблема відновлення довіри суспільства до банків.

Довідка УНІАН. Асоціація українських банків створена у 1990 році як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація. АУБ об'єднує діючі в Україні комерційні банки і представляє їх системні інтереси в стосунках з Національним банком та іншими державними і недержавними установами і організаціями.

Членами АУБ є 120 з 180 діючих в Україні комерційних банків. Також до складу АУБ входять 5 регіональних банківських союзів.

Найвищим органом управління АУБ є з'їзд, який повинен скликатися не рідше ніж один раз на рік і не пізніше 1 липня.