НБУ подав для обговорення проект інструкції про фінансову звітність банків
15:00, 28 лютого 2011Фінанси
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Національний банк України (НБУ) подав для обговорення проект Інструкції про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.
Документом, зокрема, передбачено, зобов`язати банки складати фінзвітність на підставі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Згідно з інструкцією, яка чинна на сьогодні, банки можуть також розкривати інформацію у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
У проекті Інструкції також враховано зміни, які було внесено до МСФЗ.
Свої пропозиції до проекту банки мають подати до 5 березня 2011 року.
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