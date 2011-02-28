НБУ подав для обговорення проект інструкції про фінансову звітність банків

Національний банк України (НБУ) подав для обговорення проект Інструкції про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Документом, зокрема, передбачено, зобов`язати банки складати фінзвітність на підставі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Згідно з інструкцією, яка чинна на сьогодні, банки можуть також розкривати інформацію у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У проекті Інструкції також враховано зміни, які було внесено до МСФЗ.

Свої пропозиції до проекту банки мають подати до 5 березня 2011 року.