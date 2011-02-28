Держбюджет України в січні зведено з дефіцитом 942,4 млн. грн.

Державний бюджет України в січні 2011 року зведено з дефіцитом 942,4 млн. грн., що на 42%, або 679,6 млн. грн., менше, ніж у січні 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи держбюджету становили 18,352 млрд. грн., а витрати і кредитування за вирахуванням погашення – 19,294 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету в січні ц.р. було профінансовано за рахунок зовнішніх джерел запозичення на 828,9 млн. грн., внутрішніх джерел запозичення – на 113,5 млн. грн., небанківських установ – на 104,4 млн. грн., надходжень від приватизації держмайна – на 9,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» доходи держбюджету передбачено на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 238,581 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 42,883 млрд. грн.

Витрати держбюджету України на 2011 рік – 321,920 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду – 279,087 млрд. грн., витрати спеціального фонду – 42,833 млрд. грн.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету – 38,843 млрд. грн., граничний обсяг державного боргу на 31 грудня 2011 року – 375,643 млрд. грн.

Держбюджет України включає загальний фонд, куди прямують загальнодержавні податки і збори і з якого фінансуються основні витрати, і спеціальний фонд, кошти якого мають цільове призначення.

При цьому дефіцит держбюджету розраховується як різниця суми його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.