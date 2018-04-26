Компенсації за вкладами "Ощадбанку": нема виборів – нема грошей?..

Борг перед населенням за знеціненими вкладами до Ощадбанку СРСР став своєрідним "перехідним червоним прапором", який передається від одного українського уряду до іншого. Враховуючи швидкість і кількість змін урядів в країні за час незалежності, відчути себе "боржниками" перед власним народом, мабуть, встигли чи не всі представники вітчизняного політ-бомонду.

Минуло двадцять років, змінилося століття і тисячоліття, але проблема, як і раніше, глобальна - компенсації за знеціненими вкладами радянського Ощадбанку досі не отримали майже 6 млн. українців (12% населення країни). І досі незрозуміло, чи є остаточне бачення - як вирішити питання компенсації, в які терміни і за рахунок яких грошей держава має намір таки погасити цей борг. Влада, незалежно від "забарвлення", як і раніше підходить до вирішення цієї проблеми дуже акуратно - фінансові вприскування несистемні, мізерні і спрямовані не стільки на задоволення вимог населення, скільки на задоволення амбіцій і піар-потреб урядів як таких, або окремих політиків.

Ситуація абсурдна: один уряд розпочинає непомірні для бюджету виплати для того, щоб інший не міг їх завершити. Зрозуміло, що такий інструмент як виплати компенсацій, що роки зо два тому одержав прозивне ім`я - “Юліна тисяча”, поступово зійшов нанівець щойно "Юля" (Ю.Тимошенко) втратила владу. А "жертви-кредитори", не найбагатші громадяни, які змушені були померзнути ще в зимових чергах у 2008 році, вже другий рік поспіль так і не можуть одержати відповідь - скільки, коли і кому продовжать виплачувати.

Нагадаю, що виплати компенсацій вкладникам радянського Ощадбанку почалися в 2008 році, коли близько 6 з 12 млн. українців одержали крихти від коштів, які їм належали. У 2009-му компенсаційна ейфорія помалу згасла, оскільки чинний уряд очікував на президентські вибори, і коштів для виплат не було. Одним словом, Кабмін тягнув час, обіцяючи з місяця в місяць перерахувати гроші на рахунки "Ощадбанку" для виплати вкладникам.

На початку 2010 року пройшли президентські вибори, змінився президент, прийшов новий уряд. Але певна спадкоємність у фінансових взаєминах з народом залишилася - в 2010 році уряд, вже під керівництвом Миколи Азарова, вдало ухилився від практичного виконання зобов`язань за цими виплатами.

Про те, що справа ця слизька і на даний момент неконкретна і неперспективна, побічно свідчить той факт, що під час "Розмови з країною" Президента Віктора Януковича ані питання про перспективи виплати заощаджень в ефірі так ніхто не задав, ані сам Президент й словом не обмовився про можливі компенсації. Хоча питання про це від громадян до першої особи держави надходили. І ця ефірна тиша може пояснюватися тільки тим, що "верхам" нічого сказати... Тому вони вважають за краще співати, відмовчуватися, імпровізувати, говорити про все на світі, окрім...

Тим часом, благополучно минуло перших два місяці вже 2011 року, але цього року Кабмін, мабуть, все ж таки сподівається на масову амнезію країни, оскільки теж ані словом не обмовився про те, коли власне будуть відновлені виплати.

Новий уряд продовжив практику затягування із вирішенням проблеми дуже вдало. У середині 2010 року до парламенту надійшов проект закону №6491, згідно з яким передбачалося створити “Реєстр вкладників заощаджень громадян” і “Реєстр страхувальників і застрахованих осіб”. Експерти відзначали, зокрема, що такий закон Україні дуже необхідний, оскільки на початкових етапах виплат повних реєстрів вкладників і передбачених компенсацій складено не було, тому були пропуски. Втім, ті ж експерти паралельно називали створення таких реєстрів “затягуванням процесу виплат”.

Здавалося б, саме в нинішньому році процес повинен був би активізуватися і людей повинні були б регулярно і вичерпно інформувати про хід підготовки до компенсації. Адже законопроектом передбачалося створити реєстри до середини 2011 року, а вже потім поетапно продовжувати виплати. Проте, все знову відсунулося на невизначений час - документ тихенько припадає пилом на полицях десь у Верховній Раді – його повернули на доопрацювання і більше про нього не згадували.

Що ж маємо на цей рік? Ні виплат, ні реєстрів, ні навіть натяків на те, які подальші кроки уряд здійснюватиме в цьому напрямі, ні навіть обговорення проблеми і пошуків шляхів виходу з неї. Скажімо, можна, наприклад, прописати механізм нарахування відсотків на борги уряду.

2010 рік пропав для виплат остаточно. А 2011?..

Декілька юридичних моментів щодо механізму виплат пояснив юрист ЮФ “Ільяшев і партнери” Андрій Конопля: “Кабінет Міністрів України поки не встановлював на 2011 рік порядок виплати компенсацій за знеціненими вкладами радянського Ощадбанку». За словами фахівця, щорічно безпосередньо в законі про державний бюджет окремою статтею повинні передбачатися витрати на ці компенсації, а порядок їх здійснення встановлює уряд. “На 2008 і 2009 рр. такий порядок був встановлений. І хоча в законі про держбюджет на 2010 рік така стаття витрат була передбачена, але порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів, не було», – сказав юрист. Відповідно, і кошти заднім числом ніхто не видаватиме.

Що ж робити 6 млн. українцям, які стали свідками того, як їм не вистачило грошей? І тут найцікавіше: взявши на себе роботу з компенсації вкладів громадянам, влада не згадала про відповідальність перед ними у разі непередбачених обставин, яким і став брак коштів у держбюджеті. Річ у тому, що, за словами А.Коноплі, Верховний Суд ще в 1999 році дав роз`яснення, згідно з яким без створення порядку виплат і наявності коштів компенсації здійснити неможливо. «Якщо говорити про судову практику, то позиція Верховного Суду була озвучена ще в 1999 році. Так, можна звертатися до суду, але тільки в розмірі, який передбачений Порядком, що затверджується на кожен рік Кабінетом Міністрів. І якого на 2011 рік немає», – відзначив юрист. При цьому, підкреслив він, необхідно враховувати, що Ощадбанк проводить виплату проіндексованих заощаджень у рамках, передбачених для цього державним бюджетом, і за умови фактичного переліку грошових сум.

Чи не запізняться з Порядком у році нинішньому - судити складно. Чітко зрозуміло одне - держбюджетом на 2011 рік не передбачені витрати на компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до установ Ощадного банку СРСР і державного страхування СРСР, які діяли на території України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінфіну. Водночас, там відзначають, що виконання державного бюджету за витратами в 2010 році проводилося в умовах надзвичайного складного наповнення прибуткової частини бюджету, викликаного кризовими явищами в економіці. “Водночас, враховуючи те, що обсяг зобов`язань держави з повернення знецінених грошових заощаджень і страхових внесків дуже великий, а фінансові ресурси держави обмежені, проведення компенсаційних виплат у наступних періодах може здійснюватися лише в межах фінансової спроможності держави”, - відзначають у Мінфіні. Враховуючи вищевикладені обставини, включення витрат на проведення компенсаційних виплат у Закон «Про Державний бюджет України на 2011 рік» можливо розглядати лише у разі знаходження додаткових джерел наповнення бюджету.

Проте, завершальними положеннями закону про держбюджет-2011 Кабінету Міністрів доручено за результатами виконання держбюджету за січень–червень внести на розгляд Верховної Ради пропозиції про збільшення витрат бюджету, у тому числі і на компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень. Правда, все це з обмовкою "з урахуванням стану соціально-економічного розвитку країни". На жаль, поки в Україні ситуація схиляє скоріше, до негативних, аніж позитивних прогнозів.

У Мінфіні також відзначили, що питання відшкодування знецінених грошових заощаджень знаходиться під постійним контролем органів влади, проте його вирішення потребує певного часу. Іншими словами - держава (недобросовісний боржник) вкотре просить своїх свідомих громадян (добрих кредиторів) зрозуміти і почекати ще трошки. І, мабуть, наші добрі свідомі громадяни в котре зглянуться і пожаліють свою бідну, безгрошеву, недолугу державу - тобто, знову почекають... Спробуйте екстраполювати ситуацію на спалах фінансової кризи наприкінці 2008 року – ставши в результаті об`єктивних причин неплатоспроможними, громадяни йшли на різні хитрощі, аби продовжувати виплачувати банківські кредити. Бо прохання "Банк, слухай, почекай роки три-чотири, у мене зараз грошей немає" – виглядає ідіотичним ще під час спроби його сформулювати. Тим більше незрозумілі багаторічні спроби держави викликати співчуття у своїх громадян і... не платити за рахунками. При тому, що навіть у разі виплат, ці суми і близько не можна порівнювати за купівельною спроможністю з тими сотнями або тисячами "згорілих" радянських рублів.

Робити висновки після цього просто не хочеться, вони не будуть позитивними для 6 млн. українців. Можна припустити, що справа зрушиться перед проведенням чергових виборів, тобто не раніше, ніж у 2012-му, на який заплановані парламентські вибори. Хочеться сподіватися, що влада не відкладе цю потрібну справу аж до виборів президентських у 2015 році. Втім, постійно нагадувати владі про те, що вона винні народу гроші, і цілком конкретні суми - все-таки необхідно…

Юлія Главацька (УНІАН)

P.S. Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 року до установ Ощадного банку СРСР і державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також в державні цінні папери: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов`язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР, визначені Законом України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” від 21 листопада 1996 року.

Нагадаємо, Закон "Про державний бюджет України на 2002 рік" передбачав провести виплати в 2002 році громадянам компенсацій грошових заощаджень в колишньому Ощадбанку СРСР на загальну суму 500 млн. грн.

11 січня 2008 року були відновлені виплати знецінених заощаджень громадян в Ощадбанку СРСР. Початок процедури виплат супроводжував величезний суспільний ажіотаж, який підігрівався панічною боязню того, що коштів на компенсації всім громадянам не вистачить.

Перед президентськими виборами, на початку 2010 року, екс-прем`єр-міністр і кандидат в президенти Юлія Тимошенко обіцяла виплатити компенсації решті громадян протягом декількох місяців. Проте, на виборах переміг В.Янукович.