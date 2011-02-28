Номінальний ВВП України за підсумками 2010 року становив 1,086 трлн. грн.

За попередніми даними, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 086,935 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3%, в 2010 році проти 2009 р. – 4,2%.

Зростання ВВП в IV кварталі 2010 року проти III кварталу 2010 року з урахуванням чинника сезонності становило 1%.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, валовий внутрішній продукт України за IІI квартал 2010 року порівняно з III кварталом 2009 року (у постійних цінах 2007 р.) становив 103,4%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.