У січні інфляція в зоні євро зросла до 2,3%

Брюссель. У січні 2011 року річна інфляція (січень до січня) в зоні євро становила 2,3% проти 2,2% у грудні-2010, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,7%, як і в грудні-2010.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з груднем-2010, у січні-2011 була зареєстрована дефляція в 0,7% у єврозоні і в 0,4% в ЄС-27.

У січні 2011 року найнижчий показник річної інфляції зафіксований в Ірландії (0,2%) і Швеції (1,4%).

Найвищий показник річної інфляції в січні 2011 року був зафіксований в Румунії (7,0%), Естонії (5,1%) і Греції (4,9%).

У січні 2010 року річна інфляція становила 0,9% у зоні євро і 1,7% в ЄС-27.