Мінфін США перекрив доступ Каддафі до лівійських активів

Лідеру Лівії Муаммару КАДДАФІ та його сім`ї перекритий доступ до лівійських активів у сумі близько 30 млрд. доларів, розміщеним у США.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це заявив представник Міністерства фінансів США Девід КОЕН.

Разом з тим у Лівії триває збройне протистояння між військами, лояльними до М.КАДДАФІ, і силами повстанців, які добиваються його відставки.

У кількох регіонах Лівії міста поперемінно переходять під контроль опозиції і сил, які підтримують уряд.

Схід країни здебільшого залишається під контролем повстанців; тут розташоване місто Бенгазі, котре стало центром антиурядових виступів.

Опозиція також контролює значну частину нафтових об`єктів. На частку Лівії припадає близько 2% світового видобутку нафти, і за оцінками влади, виробництво сировини в країні вже скоротилося на 50%. На тлі протистояння в Лівії та інших арабських країнах ціна нафти продовжує зростати; за даними на ранок вівторка на азіатських ринках вона досягла 97 доларів за барель.

Прихильники М.КАДДАФІ залишаються в столиці країни Тріполі і кількох прилеглих до неї населених пунктах.

Під час лівійського повстання, що спалахнуло 15 лютого, загинули кілька сотень чоловік. За оцінками міжнародних спостерігачів, війська М.КАДДАФІ періодично відкривали вогонь по демонстрантах.

Сам М.КАДДАФІ в інтерв`ю західним журналістам заявив, що його любить увесь народ країни. У відповідь на запитання, чи має він намір залишити свій пост, полковник сказав, що зробити цього не може, оскільки формально ніякої офіційної посади він не займає. М.КАДДАФІ підкреслив, що влада знаходиться в руках народу Лівії.

Тим часом, міжнародне співтовариство продовжує чинити тиск на М.КАДДАФІ, переконуючи його відійти від керівництва країною. Найрізкіші коментарі прозвучали з вуст посла США в ООН С’юзан РАЙС і держсекретаря США Гіларі КЛІНТОН, яка звинуватила М.КАДДАФІ у використанні "найманців і бандитів" для нападів на мирних громадян, а також у стратах солдатів, котрі відмовляються воювати проти власного народу.

За даними ООН, протягом попереднього тижня біженцями в Лівії стали близько 100 тис. чоловік.