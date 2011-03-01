Середній розмір хабара в Росії за рік зріс удвічі - до 2 тис. доларів.

Про це заступник начальника департаменту економічної безпеки МВС Росії Олександр НАЗАРОВ повідомив в інтерв`ю «Российской газете» від 1 березня.

«Якщо рік тому середній розмір хабара і комерційного підкупу становив трохи більше 23 тис. руб. (770 доларів), то зараз уже можна говорити про суму, що перевищує 61 тис. руб. (близько 2 тис. доларів)», - сказав О.НАЗАРОВ.

За його словами, минулого року в РФ порушено близько 8 тис. кримінальних справ, пов`язаних з отриманням хабара. Що стосується всіх злочинів, скоєних проти державної влади, інтересів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, то їх виявлено понад 37 тис. При цьому кількість виявлених фактів у великому розмірі збільшилася більш ніж на 30%.

«Багато в чому зростання розміру хабара пов`язане з тим, що активізувалися антикорупційні заходи і правоохоронні органи орієнтовані на виявлення більш вагомих злочинів. Корупція стає реально небезпечним заняттям, і чиновники не хочуть ризикувати дрібницями», - впевнений О.НАЗАРОВ.

За його словами, серед фігурантів кримінальних справ все більше представників керівної ланки органів державної влади і місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року начальник Департаменту Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України Валерій КОРЯК повідомив, що загальна сума задокументованих у Україні хабарів склала понад 27,7 млн. грн., а середня сума хабарів досягла майже 24 тис. грн.