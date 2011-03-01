Міжбанк: торги доларом відкрилися зростанням котирувань – 7,9450/7,9540 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9450/7,9540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБбізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2766/0,2769, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,9855/10,9995.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3825/1,3827 (понеділок - 1,3766/1,3768).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9300/7,9500.