ВР схвалила законопроект щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 248 народних депутатів із 351, зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроект розроблено на основі Принципів ефективного корпоративного управління Базельського комітету з банківського нагляду та міжнародної практики корпоративного управління.

Зокрема, законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» з таких питань: визначення поняття конфлікту інтересів та запровадження вимог щодо його уникнення у банку; вдосконалення структури управління банку шляхом раціонального і чіткого розподілу повноважень між органами управління банку, а також створення належної системи підзвітності та контролю; підвищення вимог щодо кваліфікації членів ради банку, а саме визначено, що не менш як 1/4 частина ради банку повинна складатись з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі економіки або права, інші члени ради банку повинні мати повну вищу освіту та освіту у галузі управління; створення належної системи внутрішнього контролю для забезпечення ефективної банківської діяльності, достовірної фінансової та іншої звітності, дотримання законодавства і стандартів внутрішньобанківських положень; вдосконалення системи управління ризиками банку.

Законопроектом суттєво розширюються повноваження і підвищується роль ради в управлінні банком. Рада визначається основним органом, що здійснює загальне керівництво діяльністю банку, здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу, захист прав учасників банку, а також визначення стратегії, бізнес-плану розвитку банку, політики управління ризиками тощо. В той же час, законопроектом пропонується передбачити право Національного банку України вимагати заміни члена ради банку у разі неналежного виконання ним своїх обов’язків.

Нормами законопроекту охоплюються усі учасники корпоративних відносин та основні компоненти (складові) ефективного корпоративного управління, включаючи мету створення та діяльності акціонерного товариства, права акціонерів, заінтересованих осіб, ефективне управління та належний контроль, розкриття інформації та прозорість. Внесення змін до інших законів України не потребує.