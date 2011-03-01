Створення Державної страхової компанії буде збитковим проектом для держави – експерт

Створення Державної страхової компанії буде збитковим проектом для держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні у бесіді з журналістами голова правління СК "ІНГО Україна" Ігор ГОРДІЄНКО.

Він зазначив, що говорити про позитиви або негативи, які принесе створення державного страхувальника, як для ринку так і для держави, поки рано, адже усе залежатиме від того, які саме цілі стоятимуть перед цією структурою.

"Я б не став говорити погано це чи добре (створення держстраховика - УНІАН), але головне питання - навіщо"? - сказав І.ГОРДІЄНКО.

При цьому він підкреслив, що Державна страхова компанія навряд чи стане ефективним додатковим джерелом наповнення державного бюджету.

"Для держави це буде 100% збитковий проект", - сказав І.ГОРДІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі проект "Стратегії розвитку фінансового сектора України до 2015 року" передбачає створення в 2011-2012 роках банку сприяння розвитку і Державної страхової компанії.