Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9420/7,9480 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9450/7,9540, на 12:00 звузився спред – 7,9460/7,9525. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9420/7,9480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2766/0,2769, до закриття ціни знизилися до 0,2765/0,2768. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,7400 (-0,1100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3785/1,3850. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9855/10,9995, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,9905/11,0055. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні впали – 10,9745/10,9860.