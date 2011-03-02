В Україні з 1 березня розпочалося автоматичне відшкодування ПДВ

З 1 березня в Україні розпочалося автоматичне відшкодування податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«З 1 березня ПДВ відшкодовується автоматично для тих платників, які відповідають критеріям, що визначені законом», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він повідомив, що за січень-лютий розмір відшкодувань щодо ПДВ перевищив 5 млрд. грн.

Окрім того, прем`єр нагадав, що з 1 квітня починаються «податкові канікули» для малого бізнесу.

«Для платників податків ця величезна подія, яка дозволяє по-новому, більш ефективно і стабільно планувати розвиток свого бізнесу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він доручив податковій службі протягом місяця провести роз`яснювальну роботу щодо дії нових правил оподаткування для малого бізнесу.

Нагадаємо, згідно з Податковим кодексом автоматичне відшкодування ПДВ відбувається на 23-й день після подачі декларації. За невчасне відшкодування податку на додану вартість Податковий кодекс передбачає застосування штрафних санкцій щодо податкових служб.