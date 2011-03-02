Азаров: за підсумками 2010 року ВВП вперше перевищило 1 трлн. грн.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що в Україні за підсумками 2010 року ВВП вперше перевищило 1 трлн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Порівняно з попереднім (2009-м - УНІАН) роком він (ВВП – УНІАН) зріс на 4,2%, і вперше ми перейшли знаковий рубіж ВВП – 1 трлн. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що такий рівень ВВП уряд Віктора ЯНУКОВИЧА в 2007 році планував одержати за підсумками 2008 року.

Проте, відзначив прем`єр, 2008 і 2009 роки виявилися «втраченими» для економічного розвитку країни.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, номінальний валовий внутрішній продукт України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 086,935 млрд. грн.