Уряд у березні має повернути 10,5 млрд. грн. боргів

Український уряд у березні п.р. має повернути борги на суму 10,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Цього місяця, у березні, ми маємо віддати 10,5 млрд. грн.», - сказав він, підкресливши при цьому, що це величезний розмір коштів, який перевищує річні витрати на охорону здоров`я і підготовку до Євро-2012.

При цьому прем`єр відзначив, що пік виплат за боргами буде у липні, коли розмір виплат становитиме 19 млрд. грн. «Це більше, ніж усі витрати на систему освіти в країні. Ніколи ще наша країна не була винна таку астрономічну суму. Значна її частина - це божевільні запозичення 2009 року, майже під 30% річних», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що коштів, які доведеться виплатити за боргами у березні і липні, вистачило б, щоб на 60% підвищити зарплату бюджетникам.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 січня 2011 р. становив 433 млрд. 801 млн. 590,51 тис. грн., або 54 млрд. 634 млн. 961,01 тис. дол., що на 0,6% більше показника на кінець 2010 року.

Державний і гарантований державою борг України у 2010 році виріс на 37%, і на 31 грудня 2010 року становив 54,289 млрд. дол. (на 31 грудня 2009 року – 37,749 млрд. дол.).