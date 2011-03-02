Азаров: доходи бюджету в січні-лютому перевиконано – зібрано близько 50 млрд. грн.

Доходи бюджету в січні-лютому ц.р. перевиконано – зібрано близько 50 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Планові показники доходів державного бюджету в січні-лютому перевиконано. До бюджету надійшло близько 50 млрд. грн. – у півтора рази більше, ніж за 2 місяці минулого року», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що таке наповнення бюджету дозволяє забезпечити повне і безперебійне фінансування запланованих витрат.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні 2011 року зведено з дефіцитом 942,4 млн. грн., що на 42%, або 679,6 млн. грн., менше, ніж у січні 2010 року.

Доходи держбюджету становили 18,352 млрд. грн., а витрати і кредитування за вирахуванням погашення – 19,294 млрд. грн.