Банк Кредит Дніпро увійшов до 30-ки провідних банків України за розміром активів

За станом на 1 січня 2011 р. розмір активів Банку Кредит Дніпро склав 6036,37 млн. грн. Згідно з рейтингом Асоціації українських банків, це практично на чверть (24,87%) більше аналогічного показника на 1 січня 2010 р.

Як відзначають експерти, упродовж 2010 р. Банк Кредит Дніпро, що входить до групи крупних вітчизняних фінустанов, продемонстрував активне зростання і динамічний розвиток у ключових сегментах діяльності.

Так, темпи приросту депозитного портфеля фізичних осіб склали 44%. На 1 січня 2011 р. банк займає 24-е місце в рейтингу Асоціації українських банків за цим показником.

Згідно з даними АУБ, Банк Кредит Дніпро наростив об'єм депозитів юридичних осіб більш як на 40% (до 1404,461 млн. грн.). Фінустанова займає 25 місце серед українських банків за цим показником. Зростання кредитного портфеля юридичних осіб за аналогічний період склало близько 50%

У 2010 році Банк Кредит Дніпро також на 40% збільшив регіональну мережу, істотно підсиливши свою присутність в Києві. Зараз в столиці працює 19 відділень банку.

***Банк Кредит Дніпро (заснований в 1993 р.) - універсальна банківська установа, надає повний комплекс банківських послуг. Право банку на надання послуг підтверджене ліцензією Національного банку України № 70 від 28.07.2009 р.

У 2010 році Банк Кредит Дніпро увійшов до числа крупних банків України по класифікації НБУ. Власником банку є підприємець і меценат Віктор Пінчук.

Серед корпоративних клієнтів банку – підприємства і компанії, що працюють у сфері металургії, ритейлу, телекомунікацій, аграрному секторі. Банк Кредит Дніпро обслуговує понад 130 тисяч фізичних осіб, упродовж 8 років здійснює виплату пенсій.

Зараз філіальна мережа Банку Кредит Дніпро налічує 70 відділень в 15 областях України, включаючи Київ і міста-мільйонники.

Згідно з рейтингам ЗМІ, Банк Кредит Дніпро входить до числа десяти найбільш надійних банківських установ країни і в ТОП-5 вітчизняних банків за рівнем довіри громадян.