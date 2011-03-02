Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9420/7,9490 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9420/7,9490 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2774/0,2776, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,9330/10,9440.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,3770/1,3772 (вівторок — 1,3825/1,3827).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної парі USD/UAH – 7,9300/7,9500.