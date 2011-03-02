Мінфін на останньому аукціоні залучив до бюджету від продажу ОВДП 522 млн. грн.

Міністерство фінансів України на вчорашньому аукціоні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 521,861 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Обсяг розміщення ОВДП з терміном погашення 10 серпня 2011 року становив 218,504 млн. грн. При цьому, порівняно з попереднім аукціоном, який відбувся 22 лютого, Мінфін знизив дохідність цих паперів 0,01% - до 6,74% річних.

Трирічні ОВДП було продано на суму 303,357 млн. грн. також при зниженні дохідності з 11% до 10,85% річних.

Як повідомлялося, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до Державного бюджету України в січні 2011 року надійшло коштів на загальну суму 2,806 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.