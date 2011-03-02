Ярошенко: ситуацію в "Родовід Банку" розглянуть на засіданні експертно-аналітичної ради при КМУ

Ситуацію в "Родовід Банку" буде найближчими днями розглянуто на засіданні експертно-аналітичної ради при Кабіні Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Найближчим часом, можливо, цього тижня, буде засідання експертно-аналітичної ради, де буде ухвалено рішення, яким чином далі його ("Родовід Банк" – УНІАН) докапіталізувати, і буде ухвалено відповідні рішення з приводу майбутнього цього банку», - сказав міністр.

При цьому Ф.ЯРОШЕНКО відзначив, що банк працюватиме «нормально».

«Все буде нормально, і банк функціонуватиме згідно з правилами і процедурою», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в ефірі, відповідаючи на питання українців в рамках проекту «Розмова з країною», що такі банки, як «Родовід Банк», банк «Надра», залишаються проблемними, і проблеми даних банків необхідно вирішувати так, щоб не постраждали вкладники.

Довідка УНІАН. 10 червня 2009 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

«Родовід Банк» зареєстрований у 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

З 16 березня 2009 року «Родовід Банці» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

«Родовід Банк» в 2010 році збільшив чистий збиток на 1% порівняно з 2009 роком – до 4,209 млрд. грн.