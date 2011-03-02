Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9445-7,9475 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9420/7,9490, до 12:00 звузився спред 7,9445/7,9485. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9445/7,9475 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2774/0,2776, до 12:00 ціни піднялися до 0,2779/0,2780. До закриття ціни досягли верху 0,2788/0,2789. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,4755 (- 0,2645).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3770/1,3772, а до 15:10 виросли до 1,3810/1,3812.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9330/10,9440, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9525/10,9640. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,9725/10,9825.