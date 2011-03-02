Інфляція у зоні євро у лютому зросла до 2,4%

За попередніми даними, річна інфляція в лютому 2011 року (лютий-2011 до лютого-2010) в зоні євро склала 2,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Згідно з повідомленням, у січні 2011 року річна інфляція склала в єврозоні 2,3%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 2,7%.

У зону євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.