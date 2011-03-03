Податкова скасувала перевірки фізосіб-підприємців до кінця першого півріччя
10:31, 03 березня 2011Фінанси
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Державна податкова служба України (ДПСУ) заборонила проводити фактичні перевірки фізичних осіб-підприємців до кінця першого півріччя 2011 року.
Як зазначається в повідомленні прес-служби ДПСУ, переданому УНІАН, про це повідомив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО вчора під час брифінгу в Чернігові. «Затверджено також принципове рішення зменшити кількість планових документальних перевірок суб`єктів господарювання на 30% у 2011 році порівняно з минулим роком», – сказав він.
В.ЗАХАРЧЕНКО також повідомив, що в 2011 році ДПСУ має намір перевіряти лише тих платників податків, які мають ризики по несплаті податків або при неодноразовому нагадуванні про існуючі ризики не вживають заходи для їх усунення.
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