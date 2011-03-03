НБУ очікує повернення дефіцитності поточного рахунку платіжного балансу

Національний банк України очікує повернення дефіцитності поточного рахунку платіжного балансу України, незважаючи на деяке покращення в січні 2011 року.

Про це йдеться у відеозверненні голови НБУ Сергія АРБУЗОВА, розміщеному на сайті Нацбанку.

Він нагадав, що профіцит поточного рахунку в січні 2011 року становив 282 млн. дол., а дефіцит рахунку операцій із капіталом і фінансових операцій – 23 млн. дол. За підсумками січня профіцит платіжного балансу становив 259 млн. дол.

«Оцінки Нацбанку на 2011 рік загалом поки залишаються достатньо консервативними, оскільки ми розглядаємо січневе покращення показників платіжного балансу як результат дії тимчасових і сезонних чинників. Ми припускаємо, що дефіцит поточного рахунку може дещо розширитися», – сказав С.АРБУЗОВ.

Проте голова НБУ зазначає, що очікуваний розмір дефіциту поточного рахунку не є критичним і буде повністю покритий за рахунок надходжень грошових ресурсів до країни.

«Таке розширення дефіциту лежить у прийнятних межах і має стабільні джерела фінансування, зокрема, повністю покривається притоком прямих іноземних інвестицій і не є в найближчій перспективі загрозою для зовнішньої стійкості країни», – підкреслив голова Нацбанку.

Він також повідомив, що позитивна ситуація з платіжним балансом у січні дозволила НБУ наростити обсяг валютних резервів. «Формування профіциту зведеного платіжного балансу 259 млн. дол. дозволило НБУ продовжити процес нарощування резервних активів. Їх обсяг до кінця січня 2011 року досяг 35,1 млрд. дол., що забезпечує фінансування імпорту товарів і послуг протягом п`яти місяців майбутнього періоду. Це дає можливість підтримувати стабільність на валютному ринку й дотримуватися графіку погашення зовнішніх боргів», – сказав С.АРБУЗОВ.