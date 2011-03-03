Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9450/7,9495 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним підвищенням котирувань – 7,9450/7,9495 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2801/0,2803, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,0140/11,0210. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3850/1,3852 (середа – 1,3770/1,3772).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.