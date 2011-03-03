Moody's погіршило прогноз рейтингу банку «Форум»

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service погіршило прогноз довгострокового рейтингу зобов`язань банку "Форум" у національній валюті "Ba1" зі "стабільного" до "негативного".

Про це повідомляє сайт Moody`s.

Згідно з повідомленням, рейтингове агентство залишило без змін рейтинг фінансової стійкості (BFSR) "E+", прогноз "стабільний", довгостроковий рейтинг зобов`язань в іноземній валюті "B3" прогноз "стабільний", короткострокові рейтинги зобов`язань в обох валютах "Not Prime" і рейтинг за національною шкалою "Aa 1.ua".

Також у повідомленні вказують, що ця рейтингова дія щодо банку "Форум" пов`язано з нещодавнім зниженням базової оцінки кредитоспроможності (BCA) Commerzbank ("A 2/Prime - 1/C -"), який володіє банком "Форум", до "Baa2" зі збереженням негативного прогнозу "C-" у рейтингу BFSR.

Довідка УНІАН. Банк "Форум" (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку склали 14,021 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 14,118 млрд. грн., зобов`язання - 13,256 млрд. грн., статутний капітал - 4,434 млрд. грн., власний капітал - 764,802 млн. грн.

Банк "Форум" у 2010 році отримав збиток у розмірі 3,282 млрд. грн.

Німецький Commerzbank володіє 94,5219% акцій банку "Форум".