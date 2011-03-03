Азаров заборонив податківцям перевіряти підприємців, які працюють на ринках

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заборонив податківцям ходити на ринки і стягувати штрафи.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, М.АЗАРОВ доручив керівникові Державної податкової служби відмінити усілякі перевірки підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування на ринках.

"Немає чого податківцям перевіряти торгові місця на базарах, де навіть документації не ведеться. Ми обіцяли "канікули", і ми обіцянку виконаємо", - підкреслив М.АЗАРОВ.

На його думку, податкова служба повинна зосередитися на партнерських стосунках з бізнесом.

Також голова уряду зазначив, що податкові органи повинні беззастережно виконувати норму Податкового кодексу, яка передбачає протягом півроку - під час адаптаційного періоду введення нових податкових правил - мораторій на штрафні санкції.

"Будь-які накази, роз`яснення, розпорядження, які дозволяють якісь стягнення всупереч Кодексу, незаконні і не мають сили", - заявив М.АЗАРОВ.

"Якщо такі з`явилися, під особисту відповідальність голови ДПС вимагаю їх відмінити і притягнути до дисциплінарної відповідальності "раціоналізаторів", які граються із законодавством", - сказав прем`єр.