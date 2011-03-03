Кабмін затвердив стратегію управління держборгом зі щорічним його скороченням на 2%

Кабінет Мністрів України затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2011—2013 роки, згідно з якою обсяг державного боргу щороку скорочуватиметься на 2%.

Відповідна постанова №170 від 2 березня розміщена на сайті уряду.

Реалізація Стратегії дасть змогу досягти відношення обсягу державного боргу до внутрішнього валового продукту на кінець 2011 року не більше 32%, в 2012-му - не більше 30% і в 2013-му - не більше 28%.

Частка державного внутрішнього боргу складе не менше 46%, 46% і 48% відповідно, частка державного боргу з фіксованою ставкою — не менше 69%, 73% і 80% відповідно, середньозважений термін до погашення державного боргу — не менше 4, 4 і 5 років відповідно.

Частка державного боргу, який рефінансується в 2012 році, орієнтовно складе не більше 16% на кінець року.