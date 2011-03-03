Доходи Держбюджету в січні-лютому становили 44,7 млрд. грн.

Доходи Державного бюджету України в січні-лютому 2011 року становили 44,663 млрд. грн., що на 44% більше, ніж за січень-лютий 2010 року.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Державного казначейства України.

У січні-лютому 2011 року до загального фонду Держбюджету надійшло 39,142 млрд. грн, що на 55,5% більше відповідного показника 2010 року.

Податкові надходження до загального фонду Державного бюджету України за звітний період становили 37,441 млрд. грн., що на 67,3% більше, неподаткові – 1,257 млрд. грн.

До спеціального фонду Державного бюджету за січень-лютий 2011 року надійшло 5,521 млрд. грн. (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій із місцевого бюджету).

Згідно з повідомленням, доходи Держбюджету в лютому становили 26,311 млрд. грн., що на 43% більше, порівняно з січнем-2011 (18,352 млрд. грн.).

Як повідомляв УНІАН, Державний бюджет України в січні 2011 року зведено з дефіцитом 942,4 млн. грн., що на 42%, або 679,6 млн. грн., менше, ніж у січні 2010 року.

Доходи Держбюджету становили 18,352 млрд. грн., а витрати й кредитування за вирахуванням погашення – 19,294 млрд. грн.